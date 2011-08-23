«Нибулон» презентовал проект строительства зернового терминала в Херсонской области

ООО СП «Нибулон» 22 августа презентовало проект строительства перегрузочного терминала для зерновых и масличных культур в поселке Казацкий (Бериславский район) на Херсонщине.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Херсонской ОГА, проект презентовал генеральный директор СП «Нибулон» Алексей ВАДАТУРСКИЙ. После презентации проекта руководство ОГА и предприятия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития агропромышленного комплекса и индустрии торговли в регионе.

Как сообщал УНИАН, ООО СП «Нибулон» анонсировал строительство зерновых перегрузочных комплексов (элеваторов) на берегу Днепра в Бериславском и Новоронцовском районах Херсонской области. Плановая стоимость каждого объекта —до 120 млн. грн. Объем хранения зерна на каждом терминале составит до 76 тыс. т, суточная мощность сушилок — 4 тыс. т, суточная мощность по отгрузке на водный траснспорт - 10 тыс. т. Проекты предусматривают, что оба терминала в целом создадут не менее 120 новых рабочих мест.

По информации предприятия, на первом этапе инвестиционная программа компании «Нибулон» будет составлять около 50 млн. долл. и будет реализована в 2011-2012 годах. Кроме того, компания планирует строительство аналогичных объектов и в других районах области.

Ранее руководство ООО СП «Нибулон» заявляло о желании построить в Херсонской области 3 зерновых перевалочных комплекса.

Справка УНИАН. ООО СП «Нибулон» – совместное украинско-венгерско-английское сельскохозяйственное предприятие. Было создано в 1991 году. Центральный офис ООО СП «Нибулон» находится в г. Николаеве.

ООО СП «Нибулон» является одним из крупнейших отечественных производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции (пшеница, ячмень, кукуруза, рожь, подсолнечник и др.). Предприятие имеет 40 подразделений, расположенных в одиннадцати областях Украины и обрабатывает более 70 тыс. га земли. Наряду с растениеводством, семь филиалов ООО СП «Нибулон» занимаются животноводством.

Предприятие имеет современную материально-техническую базу производства сельхозпродукции, собственный транспорт, мощности хранения зерна (до 420 тыс. тонн) и собственный перегрузочный терминал.

В 2009 году "Нибулон" начал реализацию инвестиционного проекта по строительству семи элеваторов, общая мощность которых превысит 250 тыс. т, созданию собственного флота дедвейтом 100 тыс. т и строительству буксиров.