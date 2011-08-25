В Винницкой области госпитализированы 9 человек, которые отравились в кафе

Вчера в 19.20 в реанимационное отделение Ладыжинской городской больницы (Винницкая область) с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция» были госпитализированы 9 местных жителей, присутствовавших в тот же день на поминальном обеде в кафе.

Всего на поминальном обеде находилось 60 людей, сообщает пресс-служба МЧС.

Госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести.

Специалистами областной СЭС в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Причина заболевания устанавливается.

Событие находится под контролем Управления МЧС в Винницкой области.