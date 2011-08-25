Украина в этом году может экспортировать 24 млн. тонн пшеницы – Азаров

Украина в этом году может экспортировать 24 млн. тонн пшеницы.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, об этом премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил во время встречи с делегацией Европейского парламента.

«Украина в этом году продаст 24 млн. тонн пшеницы», - сказал Н.АЗАРОВ, комментируя ситуацию относительно установления квотного принципа на украинское зерно в рамках подписания соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом, что для Украины, как аграрной страны, является невыгодным.

Глава правительства отметил, что во время последнего раунда переговоров с представителями ЕС достигнута договоренность относительно повышения квот на экспорт зерновых с 20 тыс. тонн до почти 100 тыс. тонн в рамках заключения соглашения о ЗСТ с Евросоюзом.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что Украина будет наращивать производство пшеницы, и в этом году ожидает около 52 млн. тонн урожая: «У нас огромный экспортный потенциал. И он будет увеличиваться по мере преобразований в аграрном секторе, которые только в этом году начаты», - отметил он.

При этом премьер-министр выразил надежду на подписание соглашения по ЗСТ до конца этого года. «Мы настроены очень оптимистично, и до конца года мы подпишем соглашение о зоне свободной торговли с Европейским Союзом», - отметил он.

По словам премьера, Украина готова пойти на компромисс ради выхода отечественной экономики на высокотехнологичный рынок.

Также Н.АЗАРОВ отметил, что правительство Украины готово разработать законопроект о защите инвестиций.

В то же время он напомнил, что в Украине в рамках действующего законодательства, в частности на основе нового Налогового кодекса, установлены преференции для ведения гостиничного бизнеса и предприятий легкой промышленности, они освобождены от уплаты налога на прибыль на 10 лет. «То есть, можно построить гостиницу или фабрику и быть освобожденным от уплаты налога на прибыль на 10 лет. Для нас это очень важно», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом премьер-министр подчеркнул, что в этой связи необходимо активизировать коммуникации на двустороннем уровне, чтобы в Европе больше знали об Украине.

В свою очередь, представители делегации Европарламента заявили, что готовы поддерживать Украину в стремлении стать полноправным членом ЕС.

«Мы приветствуем решение Президента, заявленное неделю назад о том, что Украина будет стремиться вступить в Евросоюз. Мы приветствуем, что Украина поставила себе приоритет стать полноправным членом Европейского Союза. Мы приветствуем желание украинского народа жить в европейской семье и готовы способствовать ускорению этого процесса», - отметил депутат Европейского парламента Александр МИРСКИЙ.