Завтра кратковременные дожди и грозы ожидаются лишь на крайнем западе Украины

Завтра на крайнем западе Украины местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный, 5-10 м/с, в западных областях, Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометценре.

Температура ночью в западных областях и южной части 15-20°, в северных и восточных областях 8-13°, на остальной территории 10-15°; днем 22-27°, на Закарпатье 29-34°.

В Киевской области в пятницу осадки не ожидаются. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 22-27°. В Киеве температура ночью 11-13°, днем 24-26°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 20-25° (в районе Одессы 17°), в Днепре возле Киева 20°.