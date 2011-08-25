Кабмин возобновит дотации за экологически чистое молоко для детского питания

Кабинет министров Украины планирует предоставлять производителям дотации за экологически чистое молоко, проданное предприятиям для изготовления продуктов детского питания, в сумме 750 гривен за 1 тонну.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия, проект соответствующего постановления Кабинета министров «О внесении изменений в размеры бюджетной животноводческой дотации на 2011 год» уже одобрен Кабмином и после доработки вступит в действие.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая ПРИСЯЖНЮКА, в документе учтены обращения регионов относительно возобновления бюджетной дотации за экологически чистое молоко.

«Такое решение будет стимулировать сельскохозяйственных товаропроизводителей к производству экологически чистого молока, способствовать обеспечению производителей продуктов детского питания сырьем и наполнению отечественного рынка высококачественными детскими продуктами в достаточных объемах », - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он также отметил, что отмена выплат дотации в прошлом году привела к крайне затруднительному финансовому положению производителей.

«Затраты на производство молока, используемого для изготовления продуктов детского и диетического питания, значительно выше, ведь оно основано на органическом земледелии. Поэтому наша принципиальная позиция - поддерживать таких производителей », - подчеркнул глава Минагропрода.