Аграрии Житомирской области приступили к севу озимых культур под урожай 2012 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской областной госадминистрации.

Согласно сообщению, почва под озимые подготовлена на площади 126 тыс. га, что на 10,0 тыс. га больше, чем годом ранее. Кроме того, аграриями уже засыпано 21 тыс. тонн семян пшеницы (88% от плана) и 10 тыс. тонн ржи (68%).

По состоянию на 25 августа т.г., сев озимого рапса проведен на площади 10,3 тыс. га, а озимой ржи - на площади 0,4 тыс. га, что соответствует уровню прошлого года.

Также сообщается, что аграрии Житомирской области завершили уборку ранних зерновых культур, намолочено более 600 тыс. тонн зерна

Кроме того, проводится обмолот крупяных культур, в частности гречихи. По состоянию на 24 августа т.г., она обмолочена на площади 1,7 тыс. га (16% от плана), при средней урожайности 14,6 ц/га (+3,4 ц/га к прошлому году) намолочено 2,5 тыс. тонн.

Напомним, что этим летом аграрии Житомирской области планируют собрать в целом (вместе с кукурузой) 1 млн. 250 тыс. тонн зерна, что на 50 тыс. тонн больше прошлогоднего.