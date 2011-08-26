Тимченко: договоры купли-продажи с\х земель во время моратория – недействительны

Председатель Государственного агентства земельных ресурсов Украины Сергей ТИМЧЕНКО заявляет, что договоры купли-продажи сельскохозяйственных земель, заключенные во время действия моратория – недействительны.

Об этом он заявил в интервью газете «Дело», рассказывая о том, чего ожидать от будущей земельной реформы.

По убеждению С.ТИМЧЕНКО, «отмена моратория невыгодна крупным агрохолдингам, которым, с принятием закона о рынке земли, придется «втискиваться» в рамки антимонопольного законодательства. Невыгодно это и иностранному капиталу, который рвется в Украину».

Так, по словам председателя Госагентства земельных ресурсов, самое главное ее отличие от ваучерной приватизации, которую все критикуют, - это то, что людям дали реальную собственность, которой можно распоряжаться и на которой зарабатывать деньги.

«Со времен приватизации земли государственные акты получили около 7 млн. чел. И сама процедура выдачи этих документов, за исключением нескольких случаев, была бесконфликтной», - сообщил С.ТИМЧЕНКО.

В то же время он подчеркнул, что после оформления актов люди могли осуществлять определенные действия со своими участками, например, сдавать в аренду и получать за это плату или самим вести хозяйство, но их конституционное право на продажу земли было реализовано не до конца. Таким образом, по мнению председателя Госагентства земельных ресурсов, в дальнейшем большинство украинцев были вынуждены или де-факто продавать земельные участки, или сдавать их в аренду на невыгодных условиях.

«98% всех теневых схем, которые действуют на рынке земли, это обход моратория на ее продажу с целью присвоения сельхозугодий, что привело к обезземеливанию селян. Начали создаваться крупные агрохолдинги. Это не способствовало росту экономики, но улучшало рентабельность отдельных субъектов, хозяйствующих на земле. Более того, подобная политика способствовала вымиранию села», - заявил С.ТИМЧЕНКО.

Он убежден, сегодня нужно осознать: теневая приватизация земли – это следствие моратория на ее продажу, который действовал в течение 20 лет.

«В дальнейшем все будет по-честному. Мы не хотим никого принуждать продавать, но мы должны реализовать конституционное право человека свободно распоряжаться землей», - отметил С.ТИМЧЕНКО.

Как рассказал председатель Госагентства земельных ресурсов, чтобы в соответствии с заданием Президента Виктора ЯНУКОВИЧА не допустить обезземеливания селян, уже с 2012 года начнет работать государственный земельный банк, деятельность которого будет направлена на поддержку малого и среднего бизнеса на селе.

Что касается соглашений купли-продажи земли сельхозназначения, заключенных во время действия моратория, то они, по словам С.ТИМЧЕНКО, недействительны.

«Это позиция, которую должны знать все владельцы паев. Через суд уже можно расторгнуть и договоры аренды, если предмет договора стал неактуальным», - подчеркнул он.