Завтра в Украине ожидается сухая, теплая погода.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура в западных областях и южной части ночью 14-19°, днем 24-29°, на Закарпатье до 32° (в Карпатах ночью 10-15°, днем 18-23°); на остальной территории ночью 8-13°, днем 22-27°.

В Киевской области в субботу осадки не ожидаются. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 22-27°. В Киеве температура ночью 11-13°, днем около 25°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 22-24° (в районе Одессы 19°, Черноморского 15°), в Днепре возле Киева 20°.