Арбуз весом свыше 43 кг стал победителем всеукраинского арбузного фестиваля

В Голой Пристани Херсонской области проходит VIII Всеукраинский фестиваль «Украинский арбуз - сладкое чудо».

Как передает корреспондент УНИАН, в рамках фестиваля проходят конкурсы на определение наибольшего арбуза, дыни и тыквы. Агрохозяйства со всего Голопристанского и других районов области привезли на конкурс самые крупные арбузы, дыни и тыквы.

Уже определены победители во всех номинациях – арбуз весом 43,1 кг, тыква – 53,4 кг и дыня – 8,8 кг.

Рекордсменом этого года стал арбуз, выращенный в агрохозяйстве «Мрия», причем он стал самым крупным за все годы проведения фестиваля. В частности, в минувшем году победителем стал арбуз весом почти 39 кг, а в 2009 году – 42-киллограммовая ягода.

В рамках фестиваля, кроме конкурсов, пройдет ярмарка-продажа сельхозпродукции, а также развлекательно-игровая и концертная программы, которые завершаться поздно вечером народным гулянием.