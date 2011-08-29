Аграрии Прикарпатья завершили уборку озимых рапса, пшеницы, ячменя и яровых злаков

Аграрии Прикарпатья завершили уборку озимых рапса, пшеницы, ячменя, а также яровых злаковых культур.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении агропромышленного развития Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Согласно предоставленной информации, урожай обмолочен на 78 тыс. га, намолочено около 320 тыс. тонн зерна, что на 110 тыс. т больше, чем в прошлом году.

В настоящее время во всех районах началась уборка ярового рапса и поздних зерновых - гречихи, сои и кукурузы на зерно. Затем наступит очередь подсолнечника, сбором которого закончат жатву. В целом в ОГА ожидают, что валовой сбор зерновых достигнет рекордных показателей – 450-460 тыс. т, тогда как в 2010 году собрали всего 346 тыс. т.

В этом году средняя урожайность ранних зерновых в области составляет 36,5 ц/га, что тоже является своеобразным максимумом за последние годы.

На сертифицированные склады области завезено уже свыше 40 тысяч тонн продовольственного зерна второго третьего классов, из которого формируются и региональные хлебные запасы.