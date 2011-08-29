УКАБ: Россия значительно опережает Украину по темпам экспорта зерна

Россия значительно опережает Украину по темпам экспорта зерна.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», с начала нового сезона объемы экспорта зерна из России почти в пять раз превышают объемы отгрузок зерновых из Украины. За июль-август Российская Федерация отгрузила около 4,4 млн. тонн зерна на внешние рынки, тогда как Украина экспортировала лишь 0,9 млн. тонн.

По словам экспертов УКАБ, такие темпы экспорта зерна из Украины почти в 4 раза ниже обычных. К тому же существуют опасения, что сельхозпроизводителям не хватит мощностей для хранения зерна, урожай которого ожидается на уровне 47 млн. тонн. «Если принять во внимание то, что нынешний урожай зерна должен стать вторым по размеру за все времена независимой Украины, то при недостаточных темпах экспорта сельхозпроизводителям просто будет негде его хранить", - отмечает эксперт аграрных рынков УКАБ Роман СЛАСТЁН.

По мнению эксперта, причина таких низких темпов - экспортные пошлины на зерновые, которые делают украинское зерно неконкурентоспособным на мировом рынке. В результате те страны, которые ранее импортировали украинское зерно, теперь покупают его в России. «Нашим сельхозпроизводителям остается лишь две альтернативы: или наблюдать, как деньги идут мимо них к аграриям Российской Федерации и выжидать отмены пошлин, или продавать зерно по заниженной цене с убытками", - считает Р.СЛАСТЁН.

Напомним, экспортные пошлины на зерновые были введены Законом Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс и о ставках вывозной (экспортной) пошлины на некоторые виды зерновых культур", который вступил в силу 1 июля. Данный закон ввел пошлины на экспорт пшеницы на уровне 9%, но не менее 17 евро за тонну, кукурузы - 12%, но не менее 20 евро за тонну, и ячменя - 14%, но не менее 23 евро за тонну на период до 1 января 2012 года.