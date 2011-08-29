В Тернопольской области подорожали яйца и мясо, подешевели – овощи

В Тернопольской области в июле т.г. больше всего подорожали яйца и мясо, подешевели – овощи.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении статистики, на потребительском рынке области в июле по сравнению с июнем цены на яйца выросли на 16,7%, мясо и мясопродукты подорожали на 3,8%, рыба – на 2,2%, масло – на 2,1%, хлеб – на 1,7%.

В то же время, на 28,7% подешевели овощи, в т.ч. капуста – на 58,9%, помидоры – на 57,6%, свекла – на 57,1%, огурцы – на 46,4%, картофель – на 35,0%, морковь – 29,9%. Кроме того, на 3,6–0,2% уменьшились цены на фрукты, молоко, сметану.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия в июле т.г. не изменились.

Рост цен в сфере здравоохранения на 0,4% состоялся за счет подорожания фармацевтической продукции на 0,5%.

Цены на транспорт в целом в июле т.г. увеличились на 0,3%, что обусловлено ростом стоимости перевозок пассажирским автодорожным транспортом на 1,5%. В то же время, на 0,3% снизились цены на топливо и масла.

Кроме того, в июле т.г. на 1,4–0,1% стали дороже услуги ресторанов и гостиниц, отдыха и культуры, подорожали предметы домашнего потребления, бытовая техника.

Справка УНИАН. В июле т.г. индекс потребительских цен в Тернопольской области сравнительно с июнем 2011 года составил 99,6%, с начала года – 104,9%.

Индекс потребительских цен в Тернопольской области за первое полугодие составил 105,3%.