Озимый рапс посеян на 40% прогнозируемых площадей – Минагропрод

В Украине, по данным на 26 августа, озимый рапс посеян на площади 385 тыс. га, что составляет 40% от прогноза.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Сообщается, что озимые культуры под урожай 2012 года прогнозируется разместить на площади 9,2 млн. га, в том числе: озимые зерновые культуры – 8,3 млн. га, что на 200 тыс. га больше против прошлого года. Посев озимого рапса запланирован на площади 950 тыс. га, что практически на уровне прошлого года.

Почва под посев озимых культур подготовлена на площади 8,5 млн. га (92% от прогноза).

Ожидаемая обеспеченность семенами составляет 1,8 млн. тонн или 103% от потребности.

По данным Госсельхозинспекции Украины, к посевным кондициям доведено 54% прогнозируемых объемов семян озимых культур.

С учетом переходных остатков в наличии имеется 275,1 тыс. тонн питательных веществ минудобрений, что составляет 58% от заявки (474 тыс. тонн) или на 12% больше по сравнению с прошлым годом.