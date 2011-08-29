Кабмин выделил 15 млн. грн. для деодорации на Бортнической станции аэрации

Кабинет Министров Украины принял решение о выделении 15 млн. грн. для осуществления мероприятий по деодорации на сооружениях Бортнической станции аэрации.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Согласно сообщению, средства планируется выделить за счет сверхплановых поступлений в Государственный фонд охраны окружающей природной среды в 2011 году.

В Секретариате КМУ отметили, что Бортническая станция аэрации является единственным канализационным очистительным сооружением Киева, вблизи которого расположены большие жилые массивы Осокорки и Позняки, и пролегает автотрасса Борисполь-Киев.

«В связи с проведением в городе финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу, решение проблемных вопросов, которые возникли при реконструкции Бортнической станции аэрации, приобретают еще большую актуальность», - говорится в сообщении.

При этом деодорация на сооружениях станции будет способствовать устранению выделения в атмосферу соединений сероводорода и улучшению качества воздуха.

Кабмин поручил Киевской городской государственной администрации обеспечить целевое использование средств.

Как сообщал УНИАН, первый блок Бортнической станции аэрации введен в эксплуатацию в 1965 году. Второй и третий блоки станции аэрации введены в эксплуатацию, соответственно, в 1975 и 1985 годах.

В прошлом году за счет местного и государственного бюджетов на реконструкцию БСА было выделено около 20 млн. грн.