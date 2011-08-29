Аграрии начали уборку кукурузы и технических культур.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Сообщается, что начата уборка ранних гибридов зерновой кукурузы на площади 2 тыс. га, получено 7 тыс. тонн зерна при урожайности 30,9 ц/га. Гречиха собрана на площади 95 тыс. га (32% от прогноза), намолочено 109 тыс. тонн зерна, урожайность 11,4 ц/га. Просо обмолочено на площади 94 тыс. га (57%), получено 178 тыс. тонн зерна при урожайности 18,9 ц/га. Из технических культур начата уборка подсолнечника, сои и сахарной свеклы.

Отмечается, что уборке подлежит свыше 4 млн. га поздних зерновых культур, 5,7 млн. га подсолнечника и сои, 540 тыс. га сахарной свеклы, свыше 200 тыс. га поздних овощных культур, около 700 тыс. га кормовых культур, включая кукурузу на силос.

В Министерстве отметили, что на 29 августа текущего года зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой на зерно) собраны на площади 11,4 млн. га (73% от прогноза), намолочено 34,6 млн. тонн зерна при урожайности 30,3 ц/га.