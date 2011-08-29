Кабмин обеспокоен медленными темпами экспорта зерна и сельхозпродукции в целом - Присяжнюк

Кабинет министров Украины обеспокоен медленными темпами экспорта зерна и сельхозпродукции в целом.

Об этом в интервью журналистам перед церемонией открытия новой транспортной развязки на автодороге Киев-Чоп сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, «в Украине уже собрано 34 млн. тонн зерна нового урожая, что является весомой цифрой, прогноз на поздние зерновые тоже хороший - валовой сбор зерна ожидается в пределах 50 млн. тонн, но правительство обеспокоено тем, что экспорт медленно идет и этот вопрос нужно решать и лоббировать, поскольку конкуренты украинских аграриев мощно завоевывают внешние рынки».

«Мы также обеспокоены тем, что не удалось пока еще приостановить в Украине снижение производства молока и мяса говядины», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он не назвал конкретных цифр, отметив в то же время, что теперь "все усилия Минагропрода и современной отечественной науки направлены и на то, чтобы отработать действенную программу развития молочного скотоводства в Украине".

Министр сообщил, что остановить сокращение КРС в стране также еще не удалось. «Мы над этим работаем, однако, к величайшему сожалению, не удалось не только приостановить темпы сокращения голов КРС, мы даже не смогли преодолеть негативную тенденцию уменьшения объемов производства продукции молочной отрасли. Мы сегодня над этим работаем, отрабатываем все возможные и невозможные дотации», - сказал он.

Н.ПРИСЯЖНЮК также подчеркнул важность отработки механизма выделения аграриям долгосрочных кредитов из государственных банков на строительство ферм.