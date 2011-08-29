Динамика экономического роста в Украине сохранится в августе на фоне нового урожая - эксперт

Высокая динамика экономического роста в Украине сохранится в августе на фоне ожидаемых результатов урожая основных сельскохозяйственных культур.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Александр ЛОЗОВОЙ.

Он отметил, что, согласно прогнозу украинского правительства, урожай зерновых в 2011 году может составить 51 млн. тонн, что на 30% больше, чем в прошлом году.

По мнению аналитика, «принимая во внимание высокие результаты промышленных секторов экономики рост ВВП в этом году совпадет с нашей оценкой экономического роста в 5%». При этом наибольшим риском для экономики Украины является замедление роста мировой экономики, что негативно повлияет на промышленное производство в Украине, считает А.ЛОЗОВОЙ.

Как сообщал УНИАН, со ссылкой на данные Департамента экономического анализа и прогнозирования Национального банка Украины, рост валового внутреннего продукта Украины в июле 2011 года составил около 7,5% в годовом измерении.

В Нацбанке отмечают, что сельскохозяйственное производство имело определяющее влияние на динамику как индекса производства базовых отраслей (в июле 10,8% в годовом измерении), так и ВВП.