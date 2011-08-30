KSG Agro в первом полугодии увеличил прибыль в 14 раз

Агрохолдинг KSG AGRO S.A. в первом полугодии 2011 года увеличил прибыль в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 18,75 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Также в первом полугодии 2011 года холдинг увеличил доходы на 57% - до 2,6 млн. долл. по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. На 30 июня 2011 г. общая стоимость имущества агрохолдинга составляет 97,482 млн. долл., чистые активы компании составляют 64,578 млн. долл.

Сообщается также, что в первой половине 2011 г. агрохолдинг увеличил земельный банк с 26,5 до 52,9 тыс. га, приобретя десять новых компаний.

«Первая половина 2011 года была для нас достаточно успешной. Мы завершили реорганизацию в KSG Agro S.A. и успешно разместились на Варшавской фондовой бирже - отметил председатель Совета директоров компании KSG Agro Сергей КАСЬЯНОВ. – Увеличили земельный банк, купив хозяйства с черноземом высшего качества. Но мы на этом не останавливаемся - к концу года планируем увеличить земельный банк еще на 20 тыс. га».

Справка УНИАН. KSG Agro S.A. – вертикально интегрированная компания, работающая на агрорынке.

В апреле 2011г. KSG Agro S.A. осуществил IPO на WSE - 33% акций компании были проданы более чем за 40 млн. долл.

Чистая прибыль KSG Аgro в 2010г возросла почти в четыре раза - до 10,05 млн. долл., доходы - на 13,4% до 15,64 млн. долл.