Клюев поручил обеспечить бесперебойные поставки муки хлебопекарным предприятиям

Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ поручил региональным властям обеспечить бесперебойные поставки хлебопекарным предприятиям муки из зерна государственного интервенционного фонда и региональных ресурсов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономразвития, такое поручение А.КЛЮЕВ дал сегодня на селекторном совещании с руководителями всех регионов Украины.

«Обращаю внимание на недопущение необоснованного повышения цен на хлеб и хлебобулочные изделия. В этом направлении ответственность возлагаю на Минэкономразвития, Минагропрод, Антимонопольный комитет, ГНСУ, Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевскую и Севастопольскую городские госадминистрации, которые должны принять соответствующие меры согласно компетенции. Мы должны заранее создать все инструменты, чтобы контролировать ситуацию », - заявил А.КЛЮЕВ.