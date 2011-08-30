Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК прогнозирует рост стоимости земли в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Виннице.

«Мне приятно, что социология подтверждает то, что более 80% населения, собственников земельных паев не собираются продавать свои паи. И это важно, потому что земля недооценена, цена земли будет расти и арендная плата будет постоянно расти», - прогнозирует Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он убежден, что завершение земельной реформы позволит получать больше арендной платы, если кто-то не хочет обрабатывать свои наделы.

Как сообщал УНИАН, по оценкам специалистов, в первый год после снятия моратория на продажу сельхозземель ее цена не будет превышать 500–700 долларов США за гектар. Но ежегодно цена будет расти. Об этом сказал председатель Государственного агентства земельных ресурсов Сергей ТИМЧЕНКО.

По его словам, на темпы роста цены на землю будут влиять три основных фактора. Первый – развитие инфраструктуры агропромышленного комплекса и инфраструктуры села. Второй – консолидация земель в большие массивы для удобства ее обработки. Третий – повышение качества грунтов.

С.ТИМЧЕНКО напомнил, что Кабмин своим постановлением увеличил с 2012 г. коэффициент расчета нормативно-денежной оценки земли в 1,7 раза.

«Если по нормативно-денежному коэффициенту 1 га сельхозугодий сегодня в среднем стоит 11 800 грн., то с нового года он будет стоить 19 900 грн.

Если взять формулу расчета арендной платы земли, то сегодня аренда в среднем составляет за 1 га 350 грн., а с нового года она будет составлять 600–700 грн.», - уточнил глава Госземагентства.