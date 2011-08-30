В Житомирской области налоговики выявили подпольный цех по производству сыра
17:40, 30 августа 2011Агро
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В Житомирской области налоговики выявили подпольный цех по производству сыра.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГНА Украины в Житомирской области.
"В антисанитарных условиях и без каких-либо разрешительных документов в одном из сел Житомирского района бойкие предприниматели изготовляли сыр", - сообщили в пресс-службе.
Также отметили, что сбыт подпольной продукции был налажен злоумышленниками не только в сети магазинов областного центра, но и в Киеве.
Качество изъятой продукции определит соответствующая экспертиза.
Житомирские налоговые милиционеры уже изъяли оборудование, стоимость которого превышает 100 тысяч гривень. По данному факту проводится проверка.
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