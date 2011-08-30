Клюев считает неудовлетворительной работу по формированию запасов зерна

Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ считает «полностью неудовлетворительной» ситуацию с формированием региональных зерновых ресурсов и недостаточной работу Аграрного фонда по формированию запаса продовольственного зерна нынешнего урожая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономразвития, об этом он заявил сегодня на селекторном совещании с руководителями всех регионов Украины.

Как отметил А.КЛЮЕВ, по состоянию на 25 августа в регионах заготовлено лишь 285 тыс. тонн продовольственного зерна.

Он раскритиковал руководителей нескольких областей, которые еще вообще не сформировали региональные зерновые резервы. Вице-премьер отметил, что ситуацию с формированием запаса зерна необходимо немедленно исправлять, и она должна быть прогнозируема.

По данным А.КЛЮЕВА, в Аграрный фонд поступило лишь 401 тыс. тонн, или 45% предусмотренных объемов. Всего в государственном интервенционном фонде числится лишь 523 тыс. тонн зерна, заявил он.

Первый вице-премьер поставил задачу ускорить формирование государственного интервенционного фонда, в том числе поставки в него продовольственного зерна урожая 2011 года по форвардным контрактам. Он также поставил задачу Министерству аграрной политики и продовольствия и руководителям регионов ежедневно подавать информацию руководству Кабинета министров относительно объемов наполнения региональных зерновых ресурсов. В свою очередь Минфин должен ежедневно предоставлять информацию о выделении средств на эти цели в каждом регионе.

Также А.КЛЮЕВ поручил обеспечить соответствующие условия хранения зерна урожая текущего года на зерновых складах.

Кроме того, он заявил, что Госсельхозинспекции необходимо усилить контроль за качеством зерна урожая 2011 года и условиями его хранения.

Как сообщал УНИАН, на заседании Кабинета министров 20 июля премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поставил задачу создать в стране максимальный запас продовольственного и кормового зерна. Он также отметил, что текущий маркетинговый год должен стать переломным в отношении заработка государства на экспорте зерновых.

13 июля заместитель генерального директора Аграрного фонда Украины Сергей ЛОБАС заявил, что Аграрный фонд планирует в течение 1,5-2 месяцев закупить в государственный интервенционный фонд 3,2 млн. тонн зерна нового урожая на общую сумму 3,7 млрд. грн.

Из них по процедуре открытых торгов планируется закупить 1,7 млн. тонн ранних зерновых (пшеницы, ржи, ячменя) на сумму 2,9 млрд. грн. Также планируется закупить 70 тыс. тонн крупяных культур на сумму 230 млн. грн.