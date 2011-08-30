Украина начинает поставки зерна, растительного масла и сахара в Бангладеш.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК во время брифинга в Виннице.

«Я недавно вернулся из Бангладеш. В этой стране живет 170 миллионов (человек), и 9 с половиной месяцев идут дожди. Сегодня мы начинаем поставлять им зерно, начинаем поставлять растительное масло и сахар», - сказал министр.

Он отметил, что главной задачей Минагропрода и Министерства иностранных дел является открытие внешних рынков для сельскохозяйственной продукции. «Если мы не найдем внешние рынки, например, для сахара, у нас не будет возможности наращивать внутреннее производство этого продукта. А мы его можем производить в 3 раза больше, чем производим сейчас. Наша задача - излишки продовольствия после обеспечения собственной продовольственной безопасности поставлять на внешние рынки», - подчеркнул Н. ПРИСЯЖНЮК.