Лесхозы Житомирской области введут электронный учет древесины

Лесные хозяйства Житомирской области введут электронный учет древесины.

Об этом УНИАН сообщил начальник Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Владимир ТКАЧУК.

По его словам, северные лесхозы области имеют немало проблем с правонарушениями, поэтому лесники ищут новые способы и средства борьбы с незаконным оборотом древесины. Среди последних нововведений - внедрение электронного учета древесины.

Также недавно лесохозяйственные предприятия приобрели новую технику - бронированный автомобиль и создали мобильную рейдовую бригаду для профилактики и борьбы с нарушениями.

"Браконьеры технически лучше вооружены: были такие случаи, когда лесная охрана, чтобы остановить автомобиль с древесиной, вынуждена перекрывать дорогу «УАЗом». Нарушители же просто шли на таран и бежали с места происшествия. Теперь мы создали рейдовую бригаду, для которой закупили специальное автомобиль на базе БРДМ-2, это бронированная, разведывательная дозорная машина, которая имеет семь тонн веса. То есть, она может спокойно перекрывать дорогу и никакой «ЗИЛ-131» не сдвинет ее с места », - отметил В.ТКАЧУК.

Он добавил, что броневик достаточно маневренный и имеет высокую проходимость, что также достаточно весомо для болотистой лесной территории. Новая бригада не только передвигаться на военной технике, но и вооружение иметь соответствующее. Бригада сформирована как из работников лесной охраны, так и бывших правоохранителей. Предусмотрены и дневные, и ночные дежурства. Броневик обошелся лесоводам в 85 тысяч гривен. Первые рабочие рейды начнут в ближайшие дни.