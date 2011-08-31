Из-за опасности пожаров в Киевской области запрещено разводить костры и сжигать мусор

В связи с высокой пожарной опасностью, которая наблюдается в настоящее время на территории Киевской области, распоряжением председателя областной государственной администрации Анатолия ПРИСЯЖНЮКА запрещено разведение костров в лесах, лесополосах, а также сжигание мусора на приусадебных участках.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской облгосадминистрации.

В то же время губернатор Киевской области поручил руководителям органов местного самоуправления наладить организованный вывоз мусора на свалки и возложил на них персональную ответственность за выполнение этого распоряжения.

Соответствующую разъяснительную работу относительно профилактики пожаров должны провести среди населения также представители подразделений по чрезвычайным ситуациям в Киевской области, участковые инспекторы милиции и экологические службы.

Эти меры будут способствовать не только профилактике пожаров, но и сохранению окружающей среды и охране здоровья жителей Киевской области, которые страдают от повышенной задымленности, что наблюдается в области, говорится в сообщении.