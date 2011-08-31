Картографическую основу автоматизированной системы госземкадастра завершат до июля 2012 г.
Картографическую основу автоматизированной системы государственного земельного кадастра планируется завершить до июля 2012 года.
Об этом говорится на официальном сайте Госземагентства.
По словам первого заместителя главы ведомства Артема КАДОМСКОГО, на сегодня в кадастр уже внесено свыше 17 миллионов записей и осуществлена аэрофотосъемка большинства территорий страны.
Он отметил, что этой осенью планируется начать устанавливать единое программное обеспечение автоматизированного ведения государственного земельного кадастра.
Как сообщал УНИАН, государственный земельный кадастр состоит из программно-аппаратного обеспечения, картографического обеспечения и информационного наполнения.
Планируется, что к 1 января 2012 года вся ранее накопленная информация из документации по землеустройству населенных пунктов Украины будет перенесена в единую автоматизированную систему, и с этого дня кадастр будет открытым для пользователей на сайте Госземагентства.
2 августа т.г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины № 3613–VI «О Государственном земельном кадастре», принятый Верховной Радой 7 июля т.г.
Закон определяет, что Государственный земельный кадастр – единая государственная геоинформационная система сведений о землях, расположенных в пределах Государственной границы Украины, о их целевом назначении, ограничении в их использовании, а также данных о количественной и качественной характеристике земель, их оценке, о распределении земель между владельцами и пользователями.
Закон вступает в силу с 1 января 2012 года, кроме ряда пунктов.