ЕБРР выделил «Глобино» кредит в 25 млн. долл. на развитие производства

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил группе компаний «Глобино», одному из крупнейших мясопереработчиков, кредит в размере 25 млн. долл. для развития производства.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее кредитное соглашение подписано сегодня в Киеве.

Кредит будет использован на модернизацию ООО «Глобинский мясокомбинат» и ООО «НПП «Глобинский свинокомплекс», а также на строительство завода по производству биогаза.

Как сообщил директор ЕБРР в Украине Андре КУУСВЕК, это первый проект банка в секторе мясопереработки Украины.

По словам учредителя ГК «Глобино» Александра КУЗЬМИНСКОГО, компания планирует расширять действующий мясокомбинат и строить несколько новых свинокомплексов. Стоимость проекта оценивается в 100 млн. долл.

Он сообщил, что дальнейшее развитие компании включает в себя строительство свинокомплекса, который будет располагаться на пяти отдельных площадках – это репродуктор, откормочник и три площадки доращивания. Стоимость каждого объекта – порядка 20 млн. долл.

Также часть инвестиций будет направлена на увеличение мощностей мясокомбината. «Деньги, которые мы приобретаем для развития мясокомбината, в основном направляются на строительство, можно сказать, еще одного завода внутри этого завода, - завода охлажденных мясных полуфабрикатов», - сказал А.КУЗЬМИНСКИЙ.

Он отметил, что 30% нового мясокомбината уже введены в эксплуатацию и параллельно ведется строительство оставшихся 70%. Завод будет рассчитан минимум на 100 тонн мясных полуфабрикатов в сутки.

По словам А.КУЗЬМИНСКОГО, сегодня компания имеет свинокомплекс на 4,5 тыс. свиноматок, и в начале этого года был запущен племенной репродуктор на 1,3 тыс. свиноматок. Кроме того, мясокомбинат производит около 100 тонн колбасных изделий в сутки.

Справка УНИАН. ГК «Глобино» расположена в Полтавской области. Основные производственные площадки: ООО «Глобинский мясокомбинат», ООО «НПП «Глобинский свинокомплекс» и ОАО «Глобинский маслозавод».

Производит колбасные изделия, мясопродукты, сливочное масло и твердые сыры под ТМ «Глобино».