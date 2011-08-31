Экспорт животноводческой продукции из Украины снижается – эксперты

После резкого увеличения экспорта свинины из Украины в первом квартале текущего года (4,3 тыс. тонн) отгрузки данной продукции на внешние рынки существенно сократились - в апреле-июле т.г. экспорт свинины составил всего 2,5 тыс. тонн.

Об этом говорится в сообщении Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), переданном агентству УНИАН.

«Одним из факторов риска, который легко может вызвать существенные колебания объемов экспорта свинины, является наличие фактически одного внешнего рынка реализации - Российской Федерации, - утверждает директор аналитического агентства УКАБ AgriSurvey Тарас ГАГАЛЮК. - Таким образом, сегодня 98% экспортных отгрузок свинины направляется в Россию».

Снижение экспорта одновременно сопровождается ростом импорта свинины в Украину. Если сравнивать объемы импорта за май-июль т.г. с объемами за первый квартал, то импорт вырос на 220% - с 9,4 тыс. тонн до 20,8 тыс. тонн. Особенно существенное увеличение импорта свинины наблюдалось в июле - 234% по сравнению с июнем (рост на 131% по сравнению с июлем 2010 года).

«Характерно, что мы активно импортируем не только свинину, но даже такой, казалось бы, «традиционный» для Украины продукт, как сало, - отмечает Т.ГАГАЛЮК. - На сегодня мы являемся нетто-импортерами данного продукта. С начала года в Украину было импортировано 12,36 тыс. тонн сала при экспорте 18 тонн». Основными поставщиками сала в Украину являются страны ЕС: Польша, Германия и Нидерланды.