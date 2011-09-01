Европейская Бизнес Ассоциация выступает за срочную отмену пошлин на экспорт зерна

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) обратилась с открытым письмом к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ, первому вице-премьер-министру - министру экономического развития и торговли Андрею КЛЮЕВУ и министру аграрной политики и продовольствия Николаю ПРИСЯЖНЮКУ в связи с инициативой Министерства аграрной политики и продовольствия относительно срочной отмены экспортной пошлины на зерновые культуры.

В письме, которым располагает УНИАН, говорится: «Европейская Бизнес Ассоциация и члены Комитета зерновых и масличных культур, объединяющего 17 ведущих компаний агросектора и представляющего интересы как экспортеров зерновых культур, так и непосредственно производителей, которые обрабатывают земли, выращивают и перерабатывают зерно, поддерживают инициативу Министерства аграрной политики и продовольствия относительно внесения изменений в Закон Украины «О таможенном тарифе» и просят как можно быстрее отменить экспортную пошлину на некоторые зерновые культуры, не вводя при этом других ограничений на экспорт».

По информации ЕБА, срочность этой меры является критичной, поскольку осенью начинается период заключения контрактов на поставку зерна, и отсрочка решения по отмене пошлины на экспорт зерновых культур может помешать Украине достичь высоких объемов экспорта этой продукции.

В письме отмечается, что по оценкам специалистов Комитета зерновых и масличных культур ЕБА в последнее время наблюдаются негативные тенденции падения объема экспорта зерна, что также подтверждается официальной статистикой. Такая ситуация, в частности, была вызвана потерей позиций украинских экспортеров зерна на внешних рынках из-за увеличения цены на продукцию после введения экспортной пошлины. Кроме того, введение экспортной пошлины с 1 июля этого года негативно повлияло и на фермеров, которые из-за падения внутренней цены на зерно фактически работают на грани убыточности, а государство, в свою очередь, в результате падения экспорта имеет проблемы с торговым балансом и недополучает валютные поступления.

Нынешний урожай позволяет Украине полностью удовлетворить внутренние потребности страны в зерне, а остальное свободно экспортировать при условии возобновления конкурентного уровня цены по отношению к ценам других стран-экспортеров, в частности Российской Федерации, сказано в письме.

Европейская Бизнес Ассоциация и члены Комитета зерновых и масличных культур выражают надежду, что позиция ассоциации будет поддержана и Украина возобновит позиции ведущего экспортера на мировых рынках зерна.

Как сообщал УНИАН, Украина с 1 июля т.г. ввела пошлины на экспорт зерна.

Ставки экспортной таможенной пошлины утверждены: на пшеницу и смесь пшеницы и ржи (меслин), полбу – в размере 9%, но не менее 17 евро за 1 тонну, на ячмень – 14%, но не менее 23 евро за тонну, и на кукурузу – 12%, но не менее 20 евро за тонну.

Указанная норма действует до 1 января 2012 года.