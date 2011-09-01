К автоматизированной системе ГЗК в сентябре подключат две области

К автоматизированной системе Государственного земельного кадастра в сентябре т.г. планируется подключить Винницкую и Харьковскую области.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном агентстве земельных ресурсов со ссылкой на директора проекта Всемирного банка «Выдача государственных актов на право собственности на землю в сельской местности и развитие системы кадастра» Сергея КУБАХА.

По его данным, на конец 2011 года в автоматизированную систему планируется внести данные по всей стране.

С.КУБАХ сообщил, что на сегодня создан картографический материал на около 80% территории Украины, а до середины 2012 года эта работа должна быть завершена.

По словам директора департамента Государственного земельного кадастра Госземагентства Игоря ДОЛИНСКОГО, сегодня в базу внесена информация о 14 млн. земельных участков, еще необходимо внести информацию о порядка 17 млн. земучастков.

При этом первый заместитель главы Госземагентства Артем КАДОМСКИЙ пояснил, что доступными в онлайн-режиме для всех граждан будут данные о земельном участке, кроме данных о владельце, защищенных законом «О защите персональных данных».

Как сообщал УНИАН, картографическую основу автоматизированной системы Государственного земельного кадастра планируется завершить до июля 2012 года.

Государственный земельный кадастр состоит из программно-аппаратного обеспечения, картографического обеспечения и информационного наполнения.

Планируется, что к 1 января 2012 года вся ранее накопленная информация из документации по землеустройству населенных пунктов Украины будет перенесена в единую автоматизированную систему, и с этого дня кадастр будет открытым для пользователей на сайте Госземагентства.