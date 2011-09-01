«Славутич», Carlsberg Group построит терминал на Юге Украины

«Славутич», Carlsberg Group, один из крупнейших производителей пива и безалкогольных напитков, рассматривает предложения по расположению площадки для строительства терминала в Южном регионе Украины.

Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, причиной расширения складских помещений является рост продаж компании, а также необходимость поставок продукции на территорию Молдовы.

«Славутич», Carlsberg Group также рассматривает площадку логистического терминала как базу для нового завода, который может быть построен в ближайшие годы в случае позитивной динамики рынка и увеличения доли компании», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время компания владеет тремя заводами в Киеве, Львове и Запорожье, оперативные поставки со складов которых покрывают полностью территорию Украины. Кроме того, компания сотрудничает с 15 дистрибьюторами в Южном регионе страны. С увеличением объемов продаж в этом регионе, а также в связи с приобретением компании Carlsberg в Молдове возникла необходимость в расширении логистической инфраструктуры. Предполагается, что комплекс станет пунктом перераспределения продукции между Южным регионом Украины и Молдовой и будет обеспечен необходимыми вспомогательными службами и оснащен достаточным количеством погрузочно-разгрузочных средств. Проект комплекса предполагает высокий уровень энергосбережения, а также обеспечит повышенную экологическую безопасность хранения пива и напитков, которые производит компания.

В связи с проектом строительства компания рассматривает предложения по месторасположению объекта.

«Мы уже утвердили решение реализовать инвестиционный проект по строительству логистического терминала в Южном регионе. В связи с тем, что наши продажи растут, а вместительность складов заводов недостаточна для покрытия Южного региона и Молдовы, было принято решение создать на юге отдельный терминал. Пока мы находимся на стадии рассмотрения предложений по месторасположению объекта, поскольку для нас важно построить его таким образом, чтобы оперативно и в достаточном объеме покрывать и территорию Молдовы. В зависимости от месторасположения и наших потребностей мы рассчитаем мощность терминала. Пока проект в процессе разработки и об объемах инвестиций говорить рано. Возможно, в перспективе на базе этого терминала мы построим новый завод», - отметил генеральный директор «Славутич», Carlsberg Group Петр ЧЕРНЫШОВ.

Справка УНИАН. Собственником компании ПАО ПБК «Славутич» является Carlsberg.

В состав группы Carlsberg в Украине входят: ПАО ПБК «Славутич», заводы которого расположены в г.Запорожье, г.Киеве и г.Львове. В Украине компания представляет пиво и безалкогольные напитки следующих торговых марок: «Славутич», «Львівське», «Tuborg», «Балтика», «Carlsberg», «Holsten», «Corona», «Negra Modelo», «Арсенал», «Хмільне», Somersby, «Квас Тарас», «Top Tea».