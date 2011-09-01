Президент уволил замглавы Госкомзема Левушевского

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил Игоря ЛЕВУШЕВСКОГО от должности заместителя главы Государственного комитета Украины по земельным ресурсам.

Об этом говорится в указе Президента №888/2011 от 1 сентября т.г., размещенном на сайте главы государства.

Согласно документу, И.ЛЕВУШЕВСКИЙ уволен в соответствии с п. 1 части первой ст. 40 Кодексу законов о труде Украины (П. 1 ст. 40 КЗоТ предусматривает расторжение трудового договора по инициативе собственника или уполномоченного им органа вследствие изменения в организации производства и труда, в том числе ликвидации, реорганизации, банкротства или перепрофилирования предприятия, учреждения, организации, сокращения численности или штата работников - УНИАН.)

Как сообщал УНИАН, 19 апреля 2010 г. Кабинет министров Украины назначил И.ЛЕВУШЕВСКОГО заместителем главы Госкомзема.

И.ЛЕВУШЕВСКИЙ также возглавлял комиссию по ликвидации Государственной инспекции по контролю за использованием и охраной земель.

8 апреля т.г. Президент утвердил положение о Госземагентстве, которое является правопреемником Государственного комитета Украины по земельным ресурсам.