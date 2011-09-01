НААН и «Монсанто» подписали меморандум о взаимопонимании

Национальная академия аграрных наук Украины и компания «Монсанто», один из крупнейших производителей семенного материала сельхозкультур, подписали меморандум о взаимопонимании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Как заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК во время встречи с президентом международной компании «Монсанто» Хью ГРАНТОМ, Минагропрод настроен на активное сотрудничество с международными партнерами и всячески будет способствовать поступлению инвестиций в развитие отечественной селекции и семеноводства.

«В этом контексте важным шагом видится учреждение программ сотрудничества между Национальной академией аграрных наук Украины и компанией «Монсанто». Министерство поддерживает подписание Меморандума о взаимопонимании между НААН и «Монсанто Интернешнл Сарл» по указанным вопросам», - отметил министр.

Меморандум предусматривает сотрудничество в сфере аграрной науки и технологий путем реализации совместных проектов, в частности создание биотехнологических центров по вопросам растениеводства в Украине с паритетным участием партнеров, ведение совместной традиционной селекции для создания общих адаптированных и высокопродуктивных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, разработку технологических проектов возделывания почвы, защиту посевов от сорняков, вредителей и болезней сельскохозяйственных культур, создание технологических полигонов презентации общих сортов и гибридов и т.д.

Н.ПРИСЯЖНЮК подчеркнул, что потенциал украинской семенной отрасли чрезвычайно велик. «При умелой организации международного сотрудничества и эффективной реализации высокого потенциала отечественных сортов и гибридов существуют реальные перспективы значительного распространения украинских семян на территории ближнего и дальнего зарубежья. В связи с этим особое значение приобретает внедрение интенсивных технологий, способных обеспечить растущие потребности в семенной продукции без потери ее качества», - отметил министр.

Отмечается, что Минагропрод активно работает по развитию рынка семян и повышению качества семян. На сегодня на рассмотрении Верховной Рады Украины находится законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О семенах и семенном материале», который решит вопрос проведения сертификации и выдачи соответствующих документов, которые удостоверяют качество зерна и семенного материала. Необходимым условием становления рынка является также адаптация организационной структуры отрасли к рыночным условиям и требованиям международных норм, а также развитие инфраструктуры: строительство хранилищ, элеваторов, семенных заводов.