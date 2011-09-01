В Винницкой области ветслужба приостановила деятельность 4 молокоприемных пунктов

В Винницкой области работники отдела ветеринарной милиции совместно с работниками СЭС и сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями провели проверку деятельности молокоприемных пунктов.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в Винницкой области, по результатам проверок правоохранительные органы приостановили деятельность 4 молокоприемных пунктов. На одном из пунктов было выявлено хранение почти 18 тысяч литров молока без каких-либо документов.

Также были выявлены заготовка молока без соответственно оборудованных пунктов, перевозка без соответствующих документов, отсутствие медицинских книжек у заготовителей и водителей, отсутствие санитарных паспортов на молокоцистерны. Чтобы исследовать качество и безопасность молока, часть молоковозов направили на исследование в лаборатории ветеринарной медицины.

За нарушение ветеринарного законодательства по заготовке и перевозке молока к административной ответственности было привлечено 41 чел., в том числе 12 должностных лиц.

Справка УНИАН. В Винницкой области сегодня функционирует 18 молокоперерабатывающих предприятий и 552 молокоприемных пунктов. Правоохранительные органы проверили деятельность 19 пунктов и 5 предприятий.