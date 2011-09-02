В большинстве областей Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность

11:08, 02 сентября 2011
Агро
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В большинстве областей Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В частности, как сказано в сообщении, «3-5 сентября в Украине, кроме Волынской, Львовской области и Карпат, чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность (в Сумской области местами)».

Как сообщал УНИАН, Министерство чрезвычайных ситуаций объявило в конце августа в большинстве областей чрезвычайную пожарную опасность.

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