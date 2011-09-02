За несоблюдение технологий производители семян будут исключены из госреестра

За несоблюдение технологий производители семян и садового материала будут исключены из государственного реестра.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госсельхозинспекции Украины.

«Предприятия, которые нарушают технологии производства семенного материала, ведения первичной документации и несвоевременно предоставляют соответствующую отчетность, будут внесены в список предприятий, которые будут исключаться из «Государственного реестра производителей семян и садового материала», - заявил заместитель председателя Государственной инспекции сельского хозяйства Украины Александр ГРИГОРОВИЧ, рассматривая вопрос проведения апробации пестиковых насаждений земляники в 2011 году.

В частности, он отметил, что на сегодня в «Государственный реестр производителей семян и садового материала» внесено 31 предприятие разных форм собственности и подчинения, которые занимаются выращиванием рассады земляники, из них апробация проведена в 22 предприятиях.

А.ГРИГОРОВИЧ добавил, что в разрезе категорий маточников наибольшую площадь занимают элитные насаждения, а именно - 36,3 га, насаждения категории «репродукция» занимают площадь 10,3 га.

Если сравнивать прошлогодние показатели, по словам заместителя председателя, в этом году объем выращенного садового материала земляники находится на том же уровне. Кроме того, он добавил, что в текущем году отмечается увеличение закладывания площадей пестиковых насаждений категорий «элита» и «оригинальное», по большей части выращивается садовый материал районируемых и перспективных сортов, и обратил внимание, что рассада для закладывания маточников высоких категорий была приобретена только в отечественных научно-исследовательских учреждениях.