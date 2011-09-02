«Ovostar Union» ввел в эксплуатацию птичник в Киевской области

«Ovostar Union», один из крупнейших производителей куриных яиц, 29 августа 2011 г. ввел в эксплуатацию птичник на территории производственной площадки в Васильковском районе Киевской области.

Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, птичник введен в рамках реализации программы реконструкции существующих производственных объектов.

После проведения дезинфекции 31 августа в птичник была переселена первая партия поголовья курей.

Справка УНИАН. Группа компаний «Ovostar Union» - одна из ведущих агропромышленных компаний Украины, входит в тройку лидеров производителей куриных яиц страны. Компания занимается птицеводством, производством куриного яйца и производством сухих и жидких яичных продуктов

Кроме того, компания производит комбикорма, подсолнечное масло, шрот и топливные брикеты.