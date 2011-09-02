Выдача госактов на землю завершена

Государственное агентство земельных ресурсов заявляет о фактическом завершении выдачи государственных актов на право собственности на землю взамен сертификатов.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Как указывается в сообщении, в Украине из 6,91 млн. граждан, приобретших право на земельный пай, 99% получили сертификаты.

При этом с начала года по заявлениям граждан оформлено и выдано 22,4 тыс. государственных актов на право собственности на землю вместо сертификатов. Всего на сегодня выдано 6,32 млн. государственных актов на право собственности на земельные участки.

В Госземагентстве отметили, что до сих пор свыше 62 тыс. граждан нотариально не оформили наследство на сертификат; документы 40 тыс. человек находятся на стадии переоформления права наследства; почти 25,3 тыс. граждан не желают менять сертификаты на государственные акты, 2,1 тыс. граждан изменили местожительство и выехали за границу.

«Таким образом, выдача государственных актов взамен сертификатов гражданам, которые выразили желание их заменить, фактически завершена», - говорится в сообщении ведомства.