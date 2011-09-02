«Ovostar Union» в первом полугодии удвоил чистую прибыль

Группа компаний «Ovostar Union», один из крупнейших производителей куриных яиц, и его дочерние компании в первом полугодии 2011 г. увеличили чистую прибыль на 102% по сравнению с первым полугодием 2010 г. - до 8,1 млн. долл.

Такие данные консолидированной промежуточной финансовой отчетности (неаудированной) сообщаются на сайте компании.

За указанный период выручка ГК увеличилась на 34% - до 22,1 млн. долл., валовая маржа ГК выросла до 34% по сравнению с 28% в первом полугодии 2010 г. EBITDA ГК увеличилась на 77% - до 9,3 млн. долл. по сравнению с первым полугодием 2010 г. EBIT выросла на 90% - до 8,4 млн. долл.

Выручка «Ovostar Union» выросла на 34% - до 22,1 млн. долл. «в основном, благодаря увеличению продаж яиц, росту спроса на яичные продукты и благоприятным ценам на продукцию, как на местном, так и на экспортном рынках». Сообщается, что доля яичного сегмента в общей выручке составила 74% - 16,4 млн. долл., соответственно, доля сегмента яичных продуктов составила 26% - 5,7 млн. долл. от общей выручки.

Валовой доход компании увеличился на 77% - до 8,7 млн. долл.

Справка УНИАН. Группа компаний «Ovostar Union» - одна из ведущих агропромышленных компаний Украины, входит в тройку лидеров производителей куриных яиц страны. Компания занимается птицеводством, производством куриного яйца и производством сухих и жидких яичных продуктов

Кроме того, компания производит комбикорма, подсолнечное масло, шрот и топливные брикеты.