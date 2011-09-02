В Украине зерновые и зернобобовые убраны на 74% площадей

В Украине на 2 сентября зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой на зерно) убраны на площади 11,5 млн. га (74% от прогноза), намолочено 34,8 млн. тонн зерна при урожайности 30,3 ц/га.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Гречиха убрана на площади 141 тыс. га (47%), намолочено 160 тыс. тонн зерна, урожайность - 11,3 ц/га. Просо обмочено на 115 тыс. га (70%), получено 222 тыс. тонн зерна при урожайности 19,2 ц/га.

Подсолнечник обмолочен на 134 тыс. га (3%), намолочено 203 тыс. тонн семян, урожайность - 15,1 ц/га. Соя убрана на 28 тыс. га (2%), намолочено 55 тыс. тонн зерна, урожайность - 19,6 ц/га. Сахарная свекла убрана на 5 тыс. га (1%), накопано 183 тыс. тонн корней при урожайности 376 ц/га.

Уборке подлежат около 4 млн. га поздних зерновых культур, 5,6 млн. га подсолнечника и сои, 540 тыс. га сахарной свеклы, свыше 200 тыс. га поздних овощных культур, около 700 тыс. га кормовых культур, включая кукурузу на силос.

Сообщается, что ранние зерновые и зернобобовые культуры убраны на 11,2 млн. га (100% от прогноза), намолочено 34,2 млн. тонн зерна, в том числе: пшеницы собрано 23,2 млн. тонн зерна; ячменя - 9,5 млн. тонн; гороха - 389 тыс. тонн; ржи - 604 тыс. тонн. Кроме того, намолочено 1,4 млн. тонн зерна рапса.