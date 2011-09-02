Во всех регионах будут разработаны программы развития молочного скотоводства

Во всех регионах Украины будут разработаны программы развития молочного скотоводства. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на слова министра Николая ПРИСЯЖНЮКА.

«Во всех регионах Украины, в соответствии с решением коллегии, будут разработаны региональные программы развития молочного скотоводства с выделением средств местного бюджета в обоснованных объемах», - говорится в сообщении.

Сообщается, что на итоговой коллегии по итогам работы агропромышленной отрасли за 7 месяцев текущего года, которая состоялась сегодня в министерстве, Н.ПРИСЯЖНЮК объявил выговор руководителям нескольких областных управлений агропромышленного развития за низкий уровень организации работы по развитию отрасли молочного скотоводства и задержку выплат дотаций аграриям.

По словам министра, руководители, которые не могут должным образом исполнять свои служебные обязанности, будут освобождены.

Министр также объявил 2012 год годом развития молочного скотоводства в Украине.

«Уже до конца текущего года мы должны стабилизировать поголовье крупного рогатого скота и объемы производства молока, а со следующего года – начать наращивание. 2012 год должны стать годом молочного скотоводства в Украине», – сказал министр.

По его словам, для этого министерством проводится работа по поддержке увеличения производительного поголовья крупного рогатого скота, в частности, путем стимулирования строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов, а также путем начисления специальной бюджетной дотации за поголовье коров мясного направления, за закупку телочек у населения для пополнения основного стада, за прирост поголовья коров и за экологически чистое молоко собственного производства, проданное молокоперерабатывающим предприятиям для изготовления продуктов детского питания на молочной основе.

По результатам коллегии все начальники главных управлений агропромышленного развития областных государственных администраций получили поручение принять меры по стабилизации и наращиванию поголовья коров и производства молока, осуществлению закупок сельскохозяйственными предприятиями телок у население для последующего их выращивания, а также по эффективному использованию средств государственного бюджета, направленных на поддержку отрасли животноводства.