В Киеве сегодня пройдет десять сельскохозяйственных ярмарок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на Главное управление внутренней торговли и бытового обслуживания населения КГГА, 3 сентября в Киеве пройдет десять сельскохозяйственных ярмарок, где будет широко представлена продукция фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий Киевской и других областей.

Ярмарки пройдут: в Голосеевском районе на просп. 40-летия Октября, 116; в Дарницком районе на Днепровской набережной, 18; в Деснянском районе на ул. Лысковской (в пределах ул. Радунской и Милославской); в Днепровском районе на бульв. Труда, 5-9; в Оболонском районе на просп. Оболонском, 23-43; в Печерском районе на ул. М.Заднепровского; в Подольском районе на ул. Межевой, 25; в Святошинском районе на углу ул. Семашко, 21; в Соломенском районе на ул. Пулюя, 5; в Шевченковском районе на ул. Воровского, 1-7.

На ярмарках потребителям в широком ассортименте будут предложены различные продукты питания почти из всех регионов Украины. По данным мониторинга, продукция на ярмарках реализуется по ценам на 10-15% ниже, чем в розничной торговой сети и на рынках города.