В Донецкой области СЭС разрешила вылов и продажу рыбы

В Донецкой области в связи с ликвидацией очага холеры СЭС разрешила вылов и продажу рыбы.

Об этом УНИАН сообщили в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции.

Согласно сообщению, по результатам исследований Мариупольской городской санэпидстанции, вирулентный штамм холерного вибриона О1 серогруппы в пробах рыбы, выловленной в Азовском море, не выделялся с 10 августа 2011 года. Случаи заболевания холерой и вибрионосительства холерного вибриона О1 серогруппы в г. Мариуполе не регистрируются с 20 августа 2011 года.

В связи с этим главный государственный санитарный врач Донецкой области Виктор ДЕНИСЕНКО и Главный государственный инспектор ветеринарной медицины Донецкой области Анатолий ПРИГОДИН подписали постановление об отмене запрета на реализацию рыбы сырой, вяленой, копченой, выловленной в акватории Азовского моря и в реке Кальмиус на территории города Мариуполя, на рынках и во всех предприятиях оптовой и розничной торговли Донецкой области.

Кроме того, в постановлении указывается, что в местах реализации указанной рыбы, выловленной до 1 октября 2011 года включительно, обязательно наличие результатов лабораторных исследований рыбы на холеру.