В воскресенье дожди ожидаются на востоке Украины, в Крыму и Приазовье

В воскресенье, 4 сентября, на территории Украины, по прогнозам синоптиков, сохранится переменная облачность.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в восточных областях, местами Полтавской, Днепропетровской области, Крыму и Приазовье пройдут небольшие кратковременные дожди, местами гроза. На остальной территории - без осадков.

Ветер на протяжении суток будет преобладать северный, в западных областях - восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 19-24°; в Крыму, в южных областях и на Закарпатье ночью 10-15° (на побережье Крыма до 20°), днем 23-28°.

В Киеве и области без осадков. Температура по области ночью 7-12°, днем 19-24°. По Киеву температура ночью 10-12°, днем 21-23°.

3 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 21-23°, в Днепре возле Киева 20°.