Сахарные заводы начали переработку свеклы нового урожая

Сахарные заводы Украины начали переработку свеклы нового урожая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве заместитель директора департамента экономического развития и аграрных рынков Министерства аграрной политики Украины Анатолий РОЗГОН.

По его словам, заводы произвели уже 1,5 тыс. тонн сахара из свеклы нового урожая.

По оценкам Минагропрода, урожай сахарной свеклы в т.г. составит 16,5 млн. тонн, что на 2,8 млн. тонн больше прошлого года. Данные объемы свеклы позволят произвести 2-2,1 млн. тонн сахара. Также А.РОЗГОН сообщил, что согласно данным, поступающим с заводов, сахаристость свеклы в текущем году выше прошлогодней.

Относительно цен на сахар, А.РОЗГОН привел данные ассоциации «Укрцукор», согласно которым уровень оптово-отпускных цен на сахар, обеспечивающих рентабельность и производителей свеклы, и переработчиков, должен составлять 8,5 грн./кг. При этом, по оценкам А.РОЗГОНА, цены на рынке будут ниже и составят примерно 6,5-7 грн./кг.