Минагропрод планирует отмену пошлин на импорт сливочного масла

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины намерено инициировать отмену пошлин на импорт сливочного масла.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве заместитель директора департамента экономического развития и аграрных рынков Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Анатолий РОЗГОН.

По его словам, сегодня отмечается негативная динамика производства молочных продуктов. «Поскольку есть определенный риск, правительство сегодня принимает меры», - сказал он.

А.РОЗГОН сообщил, что сегодня министр аграрной политики намерен вынести на рассмотрение Кабмина проект постановления о закупке масла сливочного в продовольственный резерв Аграрного фонда, «для того чтобы в будущем, в случае возникновения каких-то критических динамик, мы смогли осуществлять интервенции и стабилизировать цену».

Кроме того, по словам А.РОЗГОНА, сегодня есть инициатива уменьшить ввозную пошлину на импорт сливочного масла. «После того, как наши депутаты приступят к работе, мы будем инициировать», - сообщил он. На сегодня пошлина на импорт сливочного масла составляет 10%. На уточняющий вопрос, будет ли импортная пошлина на сливочное масло полностью обнулена, замдиректора департамента ответил утвердительно.

«Критического ничего мы не видим, но учитывая, что у нас были в прошлом году определенные трудности, министерство инициирует сегодня формирование госпродрезерва. Пошлина на импорт может быть как дополнительная мера на перспективу, это будет дополнительным стимулом, чтобы завести дополнительные объемы масла», - сообщил А.РОЗГОН. «Если говорить в целом о дополнительных объемах, то речь идет о 3-4 тыс. тонн в целом, когда общий фонд потребления масла в Украине порядка 70-80 тыс. тонн», - пояснил он.

А.РОЗГОН также сообщил, что операторы рынка сливочного масла заявляют, что проблем с этим продуктом нет, поскольку в прошлые периоды вследствие высоких цен производители накопили определенный резерв сливочного масла. В связи с этим замдиректора департамента сообщил, что правительству необходимо определить объемы закладки масла в Аграрный фонд. «Необходимости в закладке 10 тыс. тонн, как планировалось ранее, нет, поскольку на сегодня производители имеют резерв в 6 тыс. тонн», - добавил он.

Также А.РОЗГОН сообщил, что 2 сентября Аграрный фонд провел тендер по закупке масла. Операторами была предложена оптовая цена закупки в рамках 57-58 тыс. грн./тонна, при этом импортеры предлагают импортное масло из Новой Зеландии по 53 тыс. грн./тонна жирностью 82%, а в пересчете на базовую жирность 72,5% цена этого масла составляет около 43 тыс. грн./тонна.