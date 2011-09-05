Эксперты прогнозируют рост цен на молочные продукты на 5-10% до конца года.

Об этом сообщила эксперт аграрных рынков ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Инна ИЛЬЕНКО.

«В этом году тенденция к росту цен будет, но она будет меньшей, чем в прошлом году. В прошлом году и в первой половине этого года рост цен был в среднем 14% на основные социальные товары, но ожидается, что до конца года тенденция будет в рамках 5-10%», - сообщила И.ИЛЬЕНКО.

Она сообщила, что больший рост цен на молочные продукты может обернуться негативными тенденциями для всей отрасли.

Заместитель директора департамента экономического развития и аграрных рынков Министерства аграрной политики Украины Анатолий РОЗГОН также отметил, что по расчетам министерства, максимальный рост цен на молочные продукты может составить 7-8%.