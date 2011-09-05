Украина сократила экспорт зерна на 22%

С начала нового маркетингового года (МГ) экспорт зерна из Украины составил 1,8 млн. тонн, в том числе 700 тыс. тонн пшеницы и около 1 млн. тонн ячменя.

Такие данные сообщили УНИАН в Украинской аграрной конфедерации (УАК).

Указанные объемы экспорта на 400 тыс. тонн, или 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, «когда экспорт был скован начавшимися ещё в июле разговорами о вводе экспортных квот».

По мнению генерального директора УАК Сергея СТОЯНОВА, действующие экспортные пошлины делают экспорт украинского зерна неконкурентоспособным по сравнению с российским, себестоимость которого, к тому же, в основном зернопроизводящем регионе России – на Дону, Северном Кавказе, Центральном Черноземье - на 30% ниже, чем в Украине.

«Не случайно Россия, располагая гораздо менее мощной и разветвленной экспортной инфраструктурой, умудрилась в июле-августе т.г. экспортировать в 3 раза больше зерна (свыше 5,5 млн. тонн), заполнив, таким образом, все текущие и среднесрочные потребности основных традиционных импортеров причерноморского зерна», - отметил С.СТОЯНОВ.

«При сохранении такого положения, если не принять кардинальных мер по высвобождению емкостей под поздние культуры (а это можно сделать только путем интенсификации экспорта, на что потребуется не менее месяца), Украина имеет все шансы привести в негодность для нормального использования 3-5 млн. тонн кукурузы стоимостью 5-7 млрд. грн.», - добавил он.