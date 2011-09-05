Пошлины на экспорт зерна из Украины сохранятся до конца 2011 года.

Об этом сообщил сегодня, 5 сентября, в беседе с журналистами заместитель директора департамента экономического развития и аграрных рынков Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Анатолий РОЗГОН.

На вопрос, отказалось ли правительство от рассмотрения вопроса по отмене экспортных пошлин на зерно, А.РОЗГОН ответил: «да, думаю, что да». «Это нужно проводить дополнительные консультации с валютным фондом, аргументировать свою позицию, искать дополнительные источники поступления в бюджет, чем перекрыть эту потерю в бюджете», - пояснил А.РОЗГОН.

Напомним, ранее Минагропрод инициировал отмену экспортных пошлин на зерно.

Как сообщал УНИАН, Украина с 1 июля ввела пошлины на экспорт зерна. Ставки экспортной таможенной пошлины утверждены: на пшеницу и смесь пшеницы и ржи (меслин), полбу – в размере 9%, но не менее 17 евро за 1 тонну, на ячмень – 14%, но не менее 23 евро за тонну и на кукурузу – 12%, но не менее 20 евро за тонну.

Указанная норма действует до 1 января 2012 года.