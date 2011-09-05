Урожай масличных в Украине составит 10,7 млн. тонн – Минагропрод

В Украине урожай масличных культур ожидается в объеме 10,7 млн. тонн, что на 0,7 млн. тонн выше показателя прошлого года.

Об этом сообщил сегодня, 5 сентября, на пресс-конференции в Киеве заместитель директора департамента экономического развития и аграрных рынков Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Анатолий РОЗГОН.

По данным Минагропрода, урожай подсолнечника составит 7,5 млн. тонн, что позволит произвести около 2,7 млн. тонн подсолнечного масла. Урожай сои ожидается в объеме около 2 млн. тонн и рапса – 1,8 млн. тонн.